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Dünya Guterres'den ilginç çıkış: ABD liderliği olmadan mümkün değil
Dünya

Guterres'den ilginç çıkış: ABD liderliği olmadan mümkün değil

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınını bitirmek için küresel aşılama planına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak ABD'ye, bu plana öncülük etmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 04:38:00 -
Guterres'den ilginç çıkış: ABD liderliği olmadan mümkün değil

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio GuterresABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile video konferans yaptı.

Görüşmesinin basına açık bölümünde yeni ABD yönetiminin küresel sorunlara çok taraflı çözümler konusunda attığı girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na geri dönmesinin dünyaya umut mesajı gönderdiğini, Dünya Sağlık Örgütüne katılmasının ise salgınla mücadele önemli bir dayanışma göstergesi olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınına son vermek için küresel aşılama planına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Guterres, "ABD bu konuda önemli bir rol oynayabilir. G20 ülkelerine bu planı geliştirmek ve koordine etmek için acil durum görev gücü oluşturmasını önerdim ama bunun etkili bir Amerikan liderliği olmadan yapılması mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

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