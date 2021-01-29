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Dünya Guterres'den çarpıcı çıkış: Ellerindeki güç endişe verici
Dünya

Guterres'den çarpıcı çıkış: Ellerindeki güç endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya şirketlerinin çok güçlendiğine dikkat çekerek, ellerindeki gücün endişe verici olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 00:12:00 -
Guterres'den çarpıcı çıkış: Ellerindeki güç endişe verici

BM Genel Merkezi'nde düzenlediği 2021'in ilk basın toplantısında Twitter'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yasaklaması sorulan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Az sayıda şirkete çok fazla güç verilmiş bir dünyada yaşayabileceğimizi zannetmiyorum. Bu şirketlerin halihazırda elindeki güçten özellikle endişe duyuyorum." dedi.

Sosyal medya şirketlerinin topladığı verilerin sadece reklam şirketlerine satılmakla kalmayıp, davranışların değiştirilmesi ve siyasi anlamda ülkelerin vatandaşlarını kontrol için de kullanılabileceğine dikkati çeken Guterres, düzenleyici mekanizmalar oluşturulması gerektiğini ifade etti.

ABD ve Çin'e iklim, Ticaret ve teknoloji alanlarında iş birliği ve müzakere çağrısı

ABD ve Çin arasındaki gerginliğe ilişkin de değerlendirmede bulunan Guterres, iki ülkeye iklim değişikliği konusunda iş birliği çağrısında bulundu.

Guterres, ticaret ve teknoloji alanında ABD ve Çin arasındaki rekabete ilişkin ise küresel ekonominin korunması ve küresel siber güvenlik için müzakere çağrısı yaptı.

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