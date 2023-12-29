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Gündem Guterres: İnsanlık acı çekiyor
Gündem

Guterres: İnsanlık acı çekiyor

Yeniakit Publisher
2023-12-29 10:03:00 -
Guterres: İnsanlık acı çekiyor

2023'ün şiddet ve acı dolu geçtiğine işaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İnsanlık acı çekiyor" açıklamasında bulundu.

Yeni yıl için video mesaj paylaşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın tehlike altında olduğunu ve 2023'ün kayda geçen en sıcak yıl olduğunu anımsatarak insanların aynı zamanda yoksulluk ve açlık çektiğini belirtti.

Guterres, kimseyi suçlamanın ya da hedef almanın bir faydasının olmadığına dikkati çekerek, "İnsanlık birlik içinde hareket edince güçlü olur. 2024, güven ve ümidi tekrar inşa etme yılı olmalı" dedi.

Farklılıkların üstesinden gelerek çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, özellikle iklim, ekonomi, ayrımcılıkla mücadele gibi alanlarda harekete geçilmesinin önemine işaret etti.

"2023 yılı korkunç acılar, şiddet ve iklim kaosunun yaşandığı bir yıl olmuştur. İnsanlık acı çekiyor" ifadesini kullanan Guterres, BM'nin barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları için çaba sarf etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

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