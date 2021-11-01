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Dünya Guterres: Geleceğimizi ve insanlığı kurtaralım
Dünya

Guterres: Geleceğimizi ve insanlığı kurtaralım

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geleceği kurtarmak için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 02:21:00 -
Guterres: Geleceğimizi ve insanlığı kurtaralım

Dünya Meteoroloji Örgütü, "Küresel İklimin Durumu 2021" raporunu yayınlayarak uyarılarda bulundu.

Rapor, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) ilk gününde, BM verileri kullanılarak hazırlandı. Yayınlanan rapora göre, 2015-2021 dönemindeki en sıcak yıl 2016 olarak kalmaya devam edecek.

Son 20 yılda hızlanan okyanus sıcaklığı artarak devam edecek

Geçen yıl atmosferdeki sera gazı yoğunluğu yeni zirveye ulaştığı paylaşıldı. Sera gazı yoğunluğunun küresel sıcaklık üzerindeki etkisiyle bu yıl ocak-eylül döneminde küresel sıcaklık artışı 1850-1900 dönemindeki ortalama sıcaklığa göre 1,09 dereceyi bulduğu bildirildi.

Son 20 yılda hızlanan okyanus sıcaklığındaki artışın devam etmesinin beklendiği raporda okyanusun, atmosferdeki yıllık antropojenik karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 23'ünü absorbe ettiği açıklandı.

Küresel deniz seviyesi arttı

Raporun devamındaki bilgilere göre, iklim değişikliği nedeniyle küresel deniz seviyesi 1993-2002 döneminde 2,1 milimetre artarken 2013-2021 döneminde 4,4 milimetre yükseldi. Deniz seviyesindeki artış buz kütlesi tabakasındaki hızlı erimeden kaynaklandı.

"geleceğimizi ve insanlığı kurtaralım"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin değerlendirmesinde, okyanus seviyesinin yükselmesinden eriyen buzullara kadar dünyanın dört bir yanındaki ekosistem ve toplulukların harap olduğunu belirterek "COP26 insanlar ve gezegenimiz için bir dönüm noktası olmalı. Liderlerin eylemlerinde açık olması gerek. Çözümler ortada, azim ve beraberlikle şimdi harekete geçmeliyiz ki geleceğimizi ve insanlığı kurtaralım." ifadelerini kullandı.

İnsan kaynaklı

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas ise aşırı hava olaylarının artık yeni normal haline geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu olaylardan bir kısmının insan kaynaklı iklim değişikliğinin ayak izlerini taşıdığına ilişkin bilimsel kanıtlar var. Sera emisyonlarındaki artış hızı, Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyeye göre 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin aşılmasına yol açıyor. Bu nedenle, COP26 işleri rayına koymak için kırılım noktası ve son şans olabilir."

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