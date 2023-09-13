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Dünya Guterres çağrı yaptı: Dünya liderlerine '''şimdi harekete geçme zamanı'' mesajı
Dünya

Guterres çağrı yaptı: Dünya liderlerine '''şimdi harekete geçme zamanı'' mesajı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 20:38:00 - 2023-09-13 20:39:36
Guterres çağrı yaptı: Dünya liderlerine '''şimdi harekete geçme zamanı'' mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ın açıklamalarını duyan kulaklarına inanamadı, yok artık dedi! Dünya liderlerine 'harekete geçme ve anlaşma sağlamak için taviz vermeye istekli olma' çağrısı yaptı.

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gelecek hafta başlayacak BM 78. Genel Kurulu'nu "G 193" olarak tanımlayan Guterres, ele alınacak temel konular arasında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, iklim değişikliğiyle mücadele, yatırım ve fonlama sorunları, sağlık sınamaları ve dünyanın farklı yerindeki çatışmalar olacağını aktardı.

Antonio Guterres, "Dünya liderlerine çağrım çok açık. İki yüzlü davranma ya da konumlanma zamanı değil. Kararsız ya da çekimser kalma zamanı değil. Zaman, bir araya gelme ve gerçek pratik çözümler sunma zamanı. Daha iyi yarınlar için taviz verme zamanı." diye konuştu.

BM Genel Kurulu'nun dünyanın "ortak iyiliği" için harekete geçmeye fırsat tanıdığını ifade eden Guterres, " Dünya için harekete geçmeliyiz." dedi.

Guterres, Genel Kurul'un insanlığın çok ciddi sorunlarla mücadele ettiği bir dönemde bir araya geldiğine dikkati çekerek, "İnsanlar, liderlerinin bu karmaşaya bir çözüm getirmesini bekliyor." değerlendirmesini yaptı.
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- "Reform" çağrısı

Çok kutuplu bir dünyan oluşmaya başladığına işaret eden Gutteres, bunun hem bir denge unsuru olabileceğini ancak bölünmüşlükleri de artırabileceğini dile getirdi.

Guterres, bu nedenle çok taraflı kurumların reform edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İkinci Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen bugünün çok taraflı kurumları, o dönemin siyasi ve ekonomik gücünü yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

"Çok taraflı kurumlarımız bugünün dünyasını yansıtmıyor." diyen Guterres, temsil gücü yüksek kurumlar inşa edilmesi için reform isteğinin çok güçlü olması gerektiğinin altını çizdi.

Mevcut sistemlerde Batı dünyasının hakimiyeti bulunduğunu kaydeden Guterres, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde daha fazla temsilin olmasının herkese fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

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