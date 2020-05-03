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Oruç

Gusül abdesti en geç ne zaman alınır?

Ramazanda gusül abdesti en geç ne zaman alınır? Oruçluyken gusül abdesti en geç ne zaman alınır? Oruçluyken gusül abdesti ne zamana kadar alınır? Gusül abdesti en geç ne zaman alınır? Soruları en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Oruç tutmak İslam’ın beş şartından biridir. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar orucun sakatlanmaması için imsak ile iftar arasında orucu bozan durumlardan kaçınmakta. Peki gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? gusül abdesti en geç ne zaman alınır? Cünüplük halinde oruç tutulabilir mi? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 09:08:00 -
Gusül abdesti en geç ne zaman alınır?

Cünüp olarak kaldığınız sürede bir namaz kaçırmadıysanız guslü geciktirmekte herhangi bir problem olmaz. Dinimize göre her hangi bir sebepten dolayı cünüp olan yani gusül abdesti alması gereken bir kişi en fazla bir namaz vakti kadar süre cünüp olarak bekleyebilir. Bundan daha fazla bir süre beklemesi caiz değildir.

Buna göre gece gusül abdesti almanız gereken bir durumda yatabilirsiniz. Fakat sabah namazını kılmanız üzerinize farz olduğu için o vakit uyanmalı ve namaz kılmak için gusül abdesti almalısınız. Unutmamanız gereken şey şudur: Allah gusül abdestini, namaz kılınması için farz kılmıştır. 

Cünüplük halinde oruç tutulabilir mi?

Cünüplük hali oruca engel bir durum değildir. Âişe ve Ümmü Seleme Validelerimiz, Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in de zaman zaman cünüp olarak uyandığını ve imsak vakti girdikten sonra sabah namazını kılmak için gusül abdesti aldığını haber vermişlerdir. (Buhârî, Savm, 22; Müslim, Sıyâm, 75 (1109); Tirmizî, Savm, 63)

Dinimize göre herhangi bir sebepten dolayı cünüp olan yani gusül abdesti alması gereken bir kişi en fazla bir namaz vakti kadar süre cünüp olarak bekleyebilir. Bundan daha fazla bir süre beklemesi caiz değildir. Gece gusül abdesti alınması gereken bir durumdayken yatıp uyumakta bir sakınca yoktur. Fakat sabah namazını vaktinde kılmak farz olduğu için güneş doğmadan önce mutlaka uyanmak ve namaz kılmak için gusül abdesti almak gerekir.

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