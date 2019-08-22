Gustavo Fenerbahçe'ye gelmek istediğini açıkladı!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen son isim Luiz Gustavo oldu. Marsilya froması giyen tecrübeli orta saha oyuncusunun sarı lacivertli formayı giymeye yakın olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor

Sarı lacivertliler, Luiz Gustavo için güzel bir teklif yaptı fakat daha önce Gustavo’nun takımda kalacağını açıklayan Marsilya bu teklifi geri çevirdi. Fenerbahçe, Luiz Gustavo’nun tüm istek ve taleplerini kabul etti, oyuncu gelmek istiyor

Ali Koç ve Comolli devreye girdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Comolli'nin bugün Fransa'ya gittiği öğrenildi. Marsilya başkanı ile biraraya gelecek olan ikili Luiz Gustavo transferi için pazarlık masasına oturacak. Başkan Ali Koç'un bizzat müdahil olduğu bu süreci bir an önce bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, yaptıkları hazırlık kampına Brezilyalı oyuncuyu dahil etmek istiyor.