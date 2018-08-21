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Gururumuz Zübeyde Süpürgeci: Rekorla altın madalya

2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Zübeyde, kendi kategorisinde rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

21 Ağustos 2018 Salı 22:55
Gururumuz Zübeyde Süpürgeci: Rekorla altın madalya

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli atlet Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 200 metrede, 30.96'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Bu sonucun ardından şampiyonanın ikinci gününde Türkiye, 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.



Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 22:55
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