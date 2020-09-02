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Gündem Gururlandıran duyuru! TUSAŞ 'Her şey vatan için' notunu düştü
Gündem

Gururlandıran duyuru! TUSAŞ 'Her şey vatan için' notunu düştü

Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur, 49 saatlik uçuş yaparak toplam uçuş süresini 230 saate çıkardı. Gelişmeyi duyuran TUSAŞ, Aksungur'un 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağı gökyüzüne çizdiğini, ifade etti ve "Her şey vatan için!" notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:28:00 -
Gururlandıran duyuru! TUSAŞ 'Her şey vatan için' notunu düştü

Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı (İHA) Aksungur, gerçekleştirdiği 49 saatlik uçuş ile toplam uçuş süresini 230 saate yükseltti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Aksungur hakkındaki son gelişmeleri duyurdu.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, 59'uncu test uçuşunu yapan Aksungur'un toplam uçuş süresinin 230 saate ulaştığı, Aksungur'un son uçuşunda 49 saat havada kalmayı başardığı bildirildi.

TUSAŞ, 49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan Aksungur'un 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağı gökyüzüne çizdiğini, ifade etti ve "Her şey vatan için!" notunu düştü.

Aksungur, orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olmasıyla biliniyor. Çift motorlu olan Aksungur'un, 40 bin feet yüksekliğe kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

Anka platformu üzerine inşa edilen insansız hava aracı, bu sayede kısa zamanda ve uygun maliyet ile geliştirildi.

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Yorumlar

Celil yağmuroğlu

HER. ŞEY. VATAN. İÇİN / Bu Vatan ve Toprak Sevgisine Kalbi hoplamayan göz yaşları dökmeyen bir vatandaş yüreği Taştır demek,, Yeni Nesiller bilmez,,Bundan 20 Sene önce bir ,,,PİKNİK GAZ TÜPÜ,,için Sabahın Saat 4 de Küçücük dükkanların önünde Kuyruklara girerdik ,,ya sana kalır veya kalmaz,,,ELEKTRİK,,Her semte 3 Saat nöbetle ELEKTRİK Verilirdi,,,Gecelerin köründe Lokantaların önünde Çöp Kutularından Arta kalan Çöpten yemek yiyenleri görürdük,,,ECEVİT,, Hükümete geldiği Zamam DEMİRELİN Taraftarı olan Fabrika Patronları yağ kısıtlaması yaparlardı,,,DEVLET DAİRELERİNDE ÇALIŞANLAR,,SALLA. BAŞINI AL MAAŞINI,,DERLERDİ BİR BİRİLERİNE,,,Memurların çoğu ,,,,DOSYA ARASI RÜŞVET , PARA,, Koymasan ya işin yapar veya yarın gel derlerdi,,,Bunu yaşayan birisiydin,,, KAPI KULA SINIR KAPISINDA,,,50 Dolar Pasaport arası koy ,,MÜHÜRÜ BASAR,,GEÇ DER,,,BUNLARI YAŞADIK,,,,SAY SAY BİTMEZ,,,İŞTE ESKİ. TÜRKİYE BUYDU,,,BUNU YENİ. NESİL NEREDEN BİLSİN Kİ ,,NASIL ANLASIN Kİ ,,,BABA VE ANNE,,,YANİ TÜRKİYEDE AİLE. YAPISI BİTMİŞTİR,,,Vesselam,,
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