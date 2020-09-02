Gururlandıran duyuru! TUSAŞ 'Her şey vatan için' notunu düştü

Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı (İHA) Aksungur, gerçekleştirdiği 49 saatlik uçuş ile toplam uçuş süresini 230 saate yükseltti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Aksungur hakkındaki son gelişmeleri duyurdu.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, 59'uncu test uçuşunu yapan Aksungur'un toplam uçuş süresinin 230 saate ulaştığı, Aksungur'un son uçuşunda 49 saat havada kalmayı başardığı bildirildi.

TUSAŞ, 49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan Aksungur'un 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağı gökyüzüne çizdiğini, ifade etti ve "Her şey vatan için!" notunu düştü.

Aksungur, orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olmasıyla biliniyor. Çift motorlu olan Aksungur'un, 40 bin feet yüksekliğe kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

Anka platformu üzerine inşa edilen insansız hava aracı, bu sayede kısa zamanda ve uygun maliyet ile geliştirildi.