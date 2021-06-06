Gurur duyarak iptal etmişti... İmamoğlu boğazına kadar salyaya battı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi "Temel Atmama Töreni"ni 7 Kasım 2019 yılında düzenlemiş, büyük tepkiye neden olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir programda Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımını durduğunu övünçle anlattığı konuşması sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

İmamoğlu: Gerek yok böyle bir projeye

İBB Başkanı İmamoğlu bu programdaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yarın bir Temel Atmama Törenim var gerçekten. Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihale çıkılmış, teklifler alınmış Silahtarağa'da bir hem de o Eyüpsultan'ın devamında ilçenin sınırları ilçesinde, Haliç'in o güzel doğasını bütünleyen, 130 bin m2'lik alanı kapsayan, 70 bin metreye yakınlık kısmı orman olan bir arazide bir artıma tesisi. Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde, bir katrilyondan bahsediyorum yani. Arazi değeriyle beraber 1,5 milyarı aşan bir proje. Ekonomik sıkıntı vesaire bir kenara, durdurduk. Birçok projeyi böyle durdurduk aslında ve arkadaşlarıma araştırtma yaptırıyoruz. Gerek yok böyle bir yatırıma, böyle bir arıtma tesisine gerek yok, 1,5 milyar."

Göksu: İş yapmayacaklarını zaten biliyorduk

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu Marmara'daki deniz salyasının (Müsilaj) nedenlerinden biri olarak gösterilen Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin iptalini İmamoğlu'nun övünçle anlatmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Göksu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu konuşmasını paylaşarak "Biz bu CHP belediyeciliğinin iş yapmayacağını zaten biliyorduk. Şimdi bu yenilenmiş sürümlerinde yapılanları bozmak, yapılacakları durdurmak ve bunları da büyük bir işmiş gibi anlatmak da var maalesef" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de bu hafta, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) probleminin çözümü için araştırma komisyonu kurulmasına dair önergelerinin görüşüleceğini bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta TBMM Genel Kurulunda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin yapılacağını anımsattı.

Bu kanun teklifinin yanı sıra, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilmesi, oluşan kirliliğin önlenmesine yönelik "Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu" kurulmasına dair hazırlanan önergenin görüşülmesinin planlandığını belirten Turan, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığının aşırı yükselmesi, Marmara Denizi'nin durgun yapısı ve kirlilik gibi etkenler müsilaj problemine neden olmaktadır. Bu kaynaklar arasında kontrol edilebilen tek etken kirliliktir. İçinde bulunduğumuz Çevre Koruma Haftası'nda denizlerdeki kirliliğin önüne geçilmesi, sorunlara çözüm üretilmesi, gerekli tedbirlerin alınması adına böyle bir adımın atılması son derece kıymetli. Mavi Vatanımız olan denizlerimizi, doğayı, çevreyi korumak, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak öncelikli hedeflerimizden olmaya devam edecek."