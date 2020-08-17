Gürültü kavgası kanlı bitti: Çok sayıda yaralı var
Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada bilgisayar oyunu salonu ve bina sahipleri arasındaki tartışmada silahlar konuştu. Ateş açılması sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ merkezde Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki bir binanın altında bulunan bilgisayar oyunu salonunun işletmecileri ile apartman sakinleri arasında iş yerinin gürültüye neden olduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada. Pompalı tüfekle rastgele ateş edilmesi sonucu saçma isabet eden 5 kişi yaralandı.
Yaralanan 5 kişi tedavi için hastanelere kaldırılırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.