Gürsu'da Başkan Işık Evliya Çelebi oldu, su dağıttı

‘Velhasıl Bursa sudan ibarettir’ diyerek tarihe not düşen Evliya Çelebi kıyafetiyle sahaya inen Başkan Işık, yanına Hacivat ve Karagöz de alarak, “Görüyoruz ki Velhasıl Bursa sudan mahrum. Şovdan ibaretmiş” dedi.

Evliya Çelebi’nin “Velhasıl Bursa sudan ibarettir” dediği şehir bugün susuzlukla sınanıyor.

Bursa genelinde yaşanan su kesintileri en çok etkisini gösterdiği Gürsu’da yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara içme suyu dağıtımı başladı.

KESİNTİLER 24 SAATE ÇIKABİLİR

Kasım ayında yaşanması muhtemel pastırma sıcaklarının su kesintilerini 24 saate çıkarmasından endişe eden Başkan Işık ise CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’na seslendi.

Işık, ‘İki yıl boyunca Ağustos böceği misali ‘vur patlasın çal oynasın’ anlayışıyla vakit geçirip, şimdi yarım bıraktıkları Çınarcık Barajı’nı yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunun adı plansızlık, öngörüsüzlük, beceriksizlik ve basiretsizliktir. Üç günlük yağmuru ‘hizmet’ sanmak nasıl trajikomik ise susuzluk konusunda da Allah Bilir demek de acizliktir. Düne kadar ‘Allah’ın suyunu ucuza vereceğiz’ diyenler, bugün faturaları doğalgazla yarıştırıyor. Vatandaş zamlı suya bile ulaşamıyor. Musluk açılıyor ama su değil çamur akıyor. İçilemiyor, yıkanılamıyor, cihazlar bozuluyor’ dedi.

“SİZDEN BAŞKA GÜLEN YOK”

Başkan Işık’ın ‘Gülümseyin Bursa’dasınız diyen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’na mesajı netti. “Farkında mısınız, sizden başka gülen yok. Bursa gülümseyemiyor. Artık yeter. Bursa bahane değil, çözüm istiyor. Şov değil, hizmet istiyor. Billboard değil, musluktan su görmek istiyor” şeklinde konuştu.

Günlerdir çamurlu ve pis suyun musluklarından aktığı Gürsulu vatandaşlar ise duruma isyan ederek, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Bozbey’e tepki gösterdi.