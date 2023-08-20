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Siyaset Gürsel Tekin'den CHP'yi eleştiren Ali Babacan'a sert tepki: Yazıklar olsun!
Siyaset

Gürsel Tekin'den CHP'yi eleştiren Ali Babacan'a sert tepki: Yazıklar olsun!

Yeniakit Publisher
2023-08-20 16:27:00 -
Gürsel Tekin'den CHP'yi eleştiren Ali Babacan'a sert tepki: Yazıklar olsun!

CHP 27. Dönem Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'nin tek başına seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyleyen Ali Babacan'a sert sözlerle tepki gösterdi.

Türkiye yerel seçimleri öncesi Millet İttifakı üyeleri aralarındaki tartışma büyüyor. Tartışmalar DEVA partisinin CHP listelerine giren 15 milletvekili verilmesinden dolayı gelen tepkiler üzerine başlamıştı.

Ali Babacan: CHP kendi başına seçim kazanamaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Özellikle seçim kaybedildikten sonra CHP'yi destekleyen medya, köşe yazarları, yorumcular biz ve diğer partiler için şiddetli bir şekilde 'CHP bunları niye taşıdı, CHP bunlarla niye beraber oldu, niye bu kadar milletvekili verdi' dediler. Bu sesi çok çıkanlara soruyorum: CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde, Türkiye'nin tümü için kazanması mümkün mü? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi?" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin'den sert sözler

CHP 27. Dönem Milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü TV yayınında Babacan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

CHP'li Gürsel Tekin yapmış olduğu açıklamada, "Sayın genel başkanımız seçimden hemen sonra bütün saldırılara, eleştirilere, hakaretlere rağmen bir tek siyasi partiyi tartıştırmadı. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun." dedi.

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Kim konuşmuş Sayın Babacan. CHP Genel Başkanından böyle bir laf duydunuz mu? Sayın Davutoğlu? Sayın Akşener? Ya ne bu ya... Ayıp gerçekten ayıp. Bütün içerideki, dışarıdaki gazetecilerin parti içindeki muhaliflerin eleştirisine rağmen sayın genel başkanımız aslanlar gibi Altılı Masa'ya sahip çıktı. Bu CHP emekçileri sahada, sokakta yemediler yedirmediler size çalıştı. Bu cevabınız kimse Sayın Babacan? Başarının ortakları çoktur. Başarısızlıkların da mazeretleri o kadar çok ki inanılır gibi değil. Herkesin kendine göre bir gerekçesi var."

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