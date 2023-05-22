Gürpınar’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "seçim ofisi" coşkuyla açıldı

İçi ve dışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimleri ve Türkiye Yüzyılı afişleriyle donatılan seçim ofisi vatandaşların katılımıyla coşkuyla açıldı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın ilçe merkezinde açtığı seçim ofisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Türkiye Yüzyılı ve yapılan icraatları anlatan görsellere yer verildi.

Başkan Tanış, açılışta yaptığı konuşmada söz de karar da milletindir şiarıyla yola çıkan, milletin iradesine her koşulda saygı gösteren bir siyasi geleneğe sahip olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın ikinci turda karar vereceğini ve bu anlamda halkın verdiği mesajı iyi okumak gerektiğini ifade eden Tanış, “14 Mayıs tarihinde asrın seçimi dediğimiz bir seçimi geride bıraktık. Gürpınar genelinde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 42 oranında oy çıkmıştır. Son 20 yılda gerek Türkiye gerek ilçemiz genelinde çok şey değişti. Bu değişime ve gelişime Gürpınar olarak çok daha büyük bir destek vermemiz lazım. Gerek hükümet olarak gerekse de AK Belediyemiz olarak yaptığımız hizmetlerin karşılığı çok daha fazla olmalıydı. Aziz milletimizin kafasını karıştıran, yalan ve algı siyaseti ile hizmet dışında her şeyi yapan muhalefete bu sefer Gürpınarımız pirim vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mecliste çoğunluğu sağlayan Cumhur ittifakı ile birlikte ülkemize kazandırdığı yatırım ve hizmetler Allah’ın izniyle kesintiye uğramadan devam edecek. Önümüzdeki 1 haftayı en verimli şekilde değerlendirerek Gürpınarımızdan Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vereceğiz. Bunu sadece teşkilatımızla değil Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gönül vermiş tüm vatandaşlarımızla gerçekleştireceğiz.”

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Van Milletvekili Abdulahat Arvas da yaptığı konuşmada, 21 yıldır yola çıkan ve hayatından vazgeçen, sadece ülkesi ve insanı için çırpınan bir Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Arvas, “Yakın tarihimizde Zilan katliamını herkes bilir. Binlerce insanımızı çoluk çocuk demeden katledildiği Ağrı hadisesini biliyoruz. Yine Özalp ilçemizde 33 tane vatandaşımızın nasıl kurşuna dizildiğini de biliyoruz. CHP’nin tarihi bu. AK Partinin tarihinde ise Allah’a hamdolsun faili meçhul yok, haksızlık yok, zulüm yok, katliam yok. Hizmet var, insana değer var. Cumhurbaşkanımız bir kelime kullanıyor “Ben insanların hizmetkarıyım.” diye. 21 yılda 17 sefer kaybeden Allah’ın izniyle bu sefer de kaybedecektir. Ayın 28’inde eksik olan bir tarafımızı tamamlamaya, eksik olan türkümüzü söylemeye, yarım bıraktığımız görevimizi tamamlayacağız. Güzel bir şekilde de Cumhurbaşkanımıza buradan destek çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

Açılışa AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Şeref Gültepe, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.