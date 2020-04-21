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Aktüel

Gürpınar Mahallesi’ne hizmet atağı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

2020-04-21 09:13:47 -
Gürpınar Mahallesi’ne hizmet atağı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gürpınar Mahallesi’nde yapılması planlanan pazar yeri ve temeli atılan mahalle fırını için yerinde inceleme yaptı.


Kırsal mahalleleri merkez mahallelerden ayırt etmeden hizmet yaptıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Gürpınar Mahallemizdeyiz. Gürpınar, Talas ile sınır çok güzel bir mahalle. 6 yıldır akmayan su kaynağı tekrar akmaya başladı. Böylece Gürpınar halkı suya kavuşmuş oldu. Burada hem ağaçlandırma hem pazar yeri ve mahalle fırını gibi çalışmalarımız var. Şuan mahalle fırınımızın temelini attık. Çalışmaları başlayacak. Birde mahallede bulunan belediyemizin yapmış olduğu parkın yanına pazar yeri yapacağız. Burası hem pazar yeri hem düğün salonu şeklinde kullanılacak. Kırsal mahallelerimize de merkez mahallelerimiz kadar değer veriyoruz. Yaz boyunca da buralarda çalışacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim.” dedi.


Gürpınar Mahalle Muhtarı Hasan Karadağ ise, “Mustafa Palancıoğlu Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Ayağı uğurlu geldi. Mahallemizde olan ihtiyaçlarımızı söyledik, sağ olsun kırmadı yerine getirmek için çalışmalara başladılar. Gürpınarı’mızın suyu da akmaya başladı. Kendilerine çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

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