Gürlek döneminde 638 faili meçhul dosya yeniden değerlendirmeye alındı, 40'ı aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve gelmesinin ardından geçen 6 aylık dönemde ülke genelinde 638 faili meçhul dosya yeniden değerlendirmeye alındı; bugüne kadar 40 dosyada, 46 maktul ile 7 yaralının bulunduğu olaylar aydınlatıldı. Bu dosyalar kapsamında 90 şüpheli hakkında tutuklama, 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana "Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak; adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" sözünü sık sık tekrarlayan Gürlek, kamuoyunda hassasiyet oluşturan dosyaları inceletmek üzere özel çalışma başlattı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, geçmişte sonuçlandırılamayan cinayet ve kayıp şahıs dosyalarını güncel imkanlarla yeniden incelemeye aldı. 183 maktulün bulunduğu 171 dosya yeniden incelendi, 44 dosyada özel çalışma ekipleri oluşturuldu.

81 ilde 5 bin 35 operasyonda 25 bin 376 şüpheli tutuklandı

Gürlek döneminde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, aralarında Faili Meçhul Suçları Araştırma ile Terör Suçları daire başkanlıklarının da bulunduğu 7 ayrı ihtisas dairesi hizmete açıldı. Örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlar kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen 5 bin 35 operasyonda 56 bin 178 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 25 bin 376 şüpheli tutuklandı, 10 bin 85 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığının aklanmasıyla mücadele kapsamında 12 ilde ihtisas soruşturma büroları kuruldu. Terör örgütlerine yönelik 2 bin 386 operasyonun adli verileri merkezi olarak takip edildi.

Hukuk davalarında duruşmalar arasına 3 ay sınırı

Yargının hızlandırılması için hazırlanan 12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Pakette hukuk davalarında duruşmalar arasındaki sürenin 3 ayı geçmemesine yönelik düzenlemeler yer aldı. Belirsiz alacak ve kısmi dava uygulamalarındaki değişikliklerle usulden kaynaklanan hak kayıplarının ve zamanaşımı risklerinin azaltılması hedeflendi.

Vesayet altındaki kişilerin malvarlığının satışı için UYAP'a entegre elektronik satış portalı devreye alındı, noterlik evraklarının güvenli elektronik imzayla mahkemelere gönderilmesinin önü açıldı. Bilirkişiye başvurulması sınırlandırıldı; istinaf aşamasında giderilebilecek eksiklikler nedeniyle dosyaların gereksiz şekilde ilk derece mahkemelerine dönmesini önleyecek düzenlemeler yapıldı. Hukuk mevzuatındaki "suça sürüklenen çocuk" ifadesi de yasal düzenlemeyle "adli süreçteki çocuk" olarak değiştirildi.

Alo Adalet 135, Ekim'de tüm adliyelerde faaliyete geçecek

Vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını iletebileceği Alo Adalet 135 hattı, 1 Eylül itibarıyla pilot illerde devreye alındı. Yapay zeka destekli ses tanıma ve seslendirme altyapısıyla hatta, aynı anda bin ile bin 500 çağrıyı karşılayabilecek kapasite oluşturuldu. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların otomatik tespit edilerek ilişkilendirilmesi sağlandı. Hat, Ekim ayında tüm Türkiye'deki adliyelerde faaliyete geçecek.

5 Nisan'da başlayan e-Avukat uygulamasıyla avukatların ceza infaz kurumlarındaki müvekkilleriyle görüntülü görüşebilmesinin önü açıldı; uygulamaya 6 bin 301 avukat kayıt oldu, 19 bin 807 görüntülü görüşme gerçekleştirildi. E-Duruşma sistemi 81 ilde ve tüm hukuk mahkemelerinde kullanıma sunuldu, 5 bin 831 hukuk mahkemesinde 5 milyon 764 bin 548 e-duruşma yapıldı. 841 bini aşkın mahkeme kararı da ücretsiz erişime açıldı.

15 bin yeni personel için alım süreci başlatıldı

Adalet teşkilatının insan kaynağını güçlendirmek amacıyla 15 bin yeni personel alım süreci başlatıldı; bin 38 hakim ve savcı yardımcısı atanmaya hak kazandı. Aynı dönemde adli yargıda 201, idari yargıda 3 mahkeme faaliyete geçti. Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin kurulmasıyla bölge adliye mahkemesi sayısı 18'e yükselirken, Edirne Bölge İdare Mahkemesi kuruldu.

Arabuluculuğa gelen 1 milyon 135 bin 647 dosyanın 460 bin 595'i anlaşmayla sonuçlandı. Sicile 779 yeni arabulucu kaydedilerek toplam arabulucu sayısı 50 bin 785'e ulaştı.

6-7 Ekim 2026'da Türk Devletleri Teşkilatı Üçüncü Adalet Bakanları Toplantısının, 8-9 Ekim 2026'da ise Uluslararası Adalet Zirvesinin İstanbul'da düzenlenmesi planlandı. Zirvede 4 kıtadan 70 ülkenin adalet bakanları, başsavcıları, baro temsilcileri ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin bir araya gelmesi, yaklaşık 600 katılımcının yer alması bekleniyor.