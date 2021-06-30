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Gündem Gürkan Zengin'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Sakın konuşmasın
Gündem

Gürkan Zengin'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Sakın konuşmasın

Habertürk TV'de gazeteci Gürkan Zengin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Milliyetçilik' çıkışına çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 03:18:00 -

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Gürkan Zengin, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda söz söyleyecek son kişi olduğunu belirtti.

Gürkan Zengin "2014 yılında "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz ifadesi benim aklımdan çıkmıyor. Görüyoruz dediği yeni bir açıklamasını da duymadım. S400 projesine de karşıdır. İktidara geldiklerinde bu projeyi yeniden düşüneceklerini söylemişler, Karabağ savaşında da açıklamaları ortadadır. Keşke Atatürk milliyetçiliğine yeniden dönse, ancak geleneğinden bahsetmiyorum, çünkü orda Ecevit, İsmet Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk var. Bugünkü yönetiminin milliyetçilikle irtibat kuracağına inanmıyorum." dedi.

 

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