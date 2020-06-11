Gürgen Öz'den sosyal medyayı sallayan sözler

Oyuncu Gürgen Öz'ün paylaştığı bir videosunda gösteriş merakıyla ilgili söylediği sözler sosyal medyayı salladı.

Gürgen Öz, "Sezonu açtık, Bodrum'da bir otel, şezlong fiyatı 1000 TL fiyat koymuş. Eğer aylık öderseniz de indirim var; 24 bin TL. Tabi bunları okuyunca bana bir gülme geliyor. Bizim milletteki bu gösteriş merakı beni benden alıyor. Ben otele kızmıyorum. Eğer alıcı varsa niye şezlongu vermesin otel? Ben müşteriye kızıyorum. Ya kardeş bak, sen zengin değilsin. Şunu bir anla. Zengin olsan orada denize sıfır villan olur zaten. Sen kendini zengin göstermek için çok para harcayan zihnen fakir bir insansın. Yani yapma bunu. Ama bunun nedeni şu; sende vitamin eksikliği var. Anlatabiliyor muyum? Demir, çinko düşmüş sende. Sağlıklı düşünemiyorsun. Şimdi onlar sana meyveyi yedirince iki sefer pakedin içerisinde, sen kendine geleceksin. Diyeceksin 'ben ne yapıyorum?' Çünkü meyvede vitamin var. O yüzden sana vitamin verecekler." ifadelerini kullandı.