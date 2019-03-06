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Güreşte Türk sporcuları dört madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türk sporcular, 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 23:54
Güreşte Türk sporcuları dört madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türk sporcular, 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada grekomoren stil müsabakaları sona erdi.

Şampiyonada 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal altın madalya kazanırken, 72 kiloda Cengiz Arslan, 82 kiloda Hasan Basri Yıldırım, 97 kiloda da İbrahim Tığcı bronz madalya aldı.

Organizasyonda dün Serkan Akkoyun gümüş, Abdullah Toprak, Ali Cengiz ve Osman Yıldırım bronz madalya elde etmişti.

Grekoromende 1 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 8 madalya alan Türkiye, takım halinde 141 puan toplayıp, bu stilde şampiyonayı Gürcistan ile Rusya'nın ardından üçüncü sırada bitirdi.

 

- Kadınlarda iki final

 

Şampiyonada bugün kadınlarda da müsabakalar başlarken, 55 kiloda Eda Tekin ve 76 kiloda Ayşegül Özbeğe finale çıktı.

Eda Tekin altın madalya için yarın Rus Viktoriia Vaulina, Ayşegül Özbeğe de aynı ülkeden Daria Shisterova ile karşılaşacak.

 

Organizasyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

 

- Musa Aydın: "Grekoromende büyük başarı elde ettik"

 

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, organizasyonda Türk sporcuların grekoromen stilde önemli başarılar kazandığını dile getirdi.

Grekoromende 10 sıkletin 8'inde madalya aldıklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Grekoromende büyük bir başarı elde ettik. Bu kadar güçlü takımların arasında 10 sıkletin 8'inde madalya kazanmak tarihi bir başarıdır. Geçen yıl ülkemizde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bir altın, 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazanmıştık. Bu kez madalya sayımızı 8'e çıkartıp, yeni bir rekora imza attık. 10 sıklette 8 madalya yüzde 80 başarı anlamına geliyor. Şimdi aynı başarıyı kadınlar ve serbest stildeki güreşçilerimizden bekliyoruz. Ben bu tarihi başarıyı elde eden tüm sporcu ve teknik heyeti yürekten kutluyorum."

 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:54
  1. Aydın
  2. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
  3. Güreş
  4. Kerem Kamal
  5. madalya

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