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Güreşte "Benim oğlum senin oğlunu yener" etkinliği

Ordu'da eski güreş geleneklerinin yaşatılması amacıyla "Benim oğlum senin oğlunu yener" etkinliği düzenlendi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:03
Güreşte "Benim oğlum senin oğlunu yener" etkinliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hareketsiz yaşamı önleme amacıyla uygulamaya konulan "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamındaki etkinliğin açılışı, Selimiye İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, burada yaptığı konuşmada, "Bin yıllık gelenek olan ve özellikle köy düğünlerinde yapılan eski güreş geleneğimizi yeniden hayata geçirmeyi planladık." dedi.

Bütün ilçelerde, özellikle köy meydanlarında düzenleyecekleri etkinliğin açılışını yaptıklarını anlatan Genç, "Kültürümüze, geleneklerimize ne kadar sarılır ve yaşatırsak biz de o kadar yaşarız. Bugün burada öğrencilerin, gençlerin, velilerin büyük ilgi göstermesi bizleri mutlu etti. Çünkü bu etkinlik kültür adına yapılan bir faaliyet. Ata sporumuz olan güreş, nesilden nesile taşınması gerekiyor. Gençlerimiz bu işe duyarlı olduğunu göstermiş oldu." diye konuştu.

Genç, Bakanlığın spora büyük yatırımlar yaptığını vurgulayarak, "Bunun en büyük sebebi de ülkemizi yurt dışında en üst seviyede temsil etmek. Bunu gerçekleştirmek için de altyapıdan çok iyi sporcular yetiştirmemiz gerekiyor. Biz de bunların derdiyle dertlendik. İnşallah bugün burada startını verdik. Bu startla birlikte inşallah Ordu'muzdan, Türkiye'mizden yeni olimpiyat şampiyonları çıkar diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sporcular, güreşle ilgili gösteri sundu.

 

- Eski güreş geleneği yaşatıldı

 

"Benim oğlum senin oğlunu yener" etkinliği kapsamında, geçmişte özellikle köy meydanlarında düzenlenen güreşlerin geleneği yaşatıldı.

Babalarının iddiaları eşliğinde mindere çıkan güreşçiler, rakiplerinin sırtını yere getirmek için mücadele etti.

8 köşe kasketli hakemlerin, ellerinde bastonla yönettiği maçlara, izleyiciler de ilgi gösterdi.

Maçları galibiyetle tamamlayan sporculara, bir top basma ve ay-yıldızlı tişört hediye edildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:03
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