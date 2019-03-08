0553 313 94 23

Güreşçiler, Türkiye Şampiyonası yolcusu

KOCAELİ (İHA) – Alt yapıya yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Kağıtspor Yıldız Güreşçileri Türkiye Şampiyonası yolcusu.

08 Mart 2019 Cuma 11:18
Güreşçiler, Türkiye Şampiyonası yolcusu

KOCAELİ (İHA) – Alt yapıya yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Kağıtspor Yıldız Güreşçileri Türkiye Şampiyonası yolcusu.


Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 1-3 Mart tarihleri arasında Balıkesir ilinde yapılan Yıldızlar Serbest Güreş Grup müsabakalarına 20 ilden 300 sporcu katıldı. Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası bileti için mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçiler zorlu şampiyonanın biletini kaptı. Mavi Beyazlı Adem Olgun 45 kg 3’üncü, M. Emin Örük 10’uncu, Yusuf Demir 48 kg 1’nci, Furkan Durgun 5’inci,51 kg Turgut Efe Ağca 10’uncu, 80 kg Musa Amagov 5’inci, 92 kg Salih Erkök 9’uncu olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası 22-24 Mart tarihlerinde Ordu’da yapılacak. Zorlu şampiyonada Kağıtsporlu 7 Yıldız güreşçi mindere çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Hulusi Akar konuşuyor
    1. Bakan Hulusi Akar konuşuyor
    2. Haluk Şahin: "Olcay Şahan, sezonu en..
    3. Kadınlar 31 Mart’ta yönetimde söz..
    4. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim..
    5. Akar: "(Suriye) Rejimden en büyük..
    6. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    7. Mansur Yavaş yine gaza geldi! '2 anket..
    8. Kaymakam Coşkun öğrencilerle buluştu
    9. Mahathir, Bangsamoro Özerk Bölgesi..
    10. Çukurca’da 2. Foto Safari hazırlıkları
    11. Akar: "Saldırılar devam eder, göç..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı..
    13. İznik Belediyesi’nde temsilci seçimi
    14. Badminton Erkek Takımı Türkiye..
    15. Akar: "(İdlib'de Rusya ile ortak..
    16. Isparta’da kaçak avcılara 16 bin lira..
    17. Şampiyonlardan "Kadınlar Günü" mesajı
    18. MotoGP'de 8 İspanyol pilot yarışacak
    19. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün..
    20. İnsanlığı bekleyen tehlike: "Su..
    21. Biga’da uyuşturucu madde operasyonu
    22. Mustafa Savaş: “Askere giden..
    23. Şiddetli fırtına Erzincan’da çatıları..
    24. Susurluk’ta hırsızlık çetesi..
    25. Ak Partili başkan adayı Seven,..
    26. Somalili Muhammed Antalya'daki nakille..
    27. GRAFİKLİ - Yerdeki yaralıya kurşun..
    28. Yemen’de su krizi
    29. Alman polisinin çözemediği..
    30. GÜNDEM İPTALİ
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir