Güreş: Ivan Yariguin Grand Prix Turnuvası - Erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finale yükseldi



ANKARA (AA) - Rusya'da süren Ivan Yariguin Grand Prix Güreş Turnuvası'nda Taha Akgül, finale yükseldi. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, yarın Rus rakibi Anzor Khizriev ile altın madalya maçına çıkacak. Krasnoyarsk kentinde düzenlenen turnuvada milli sporcu, Rus Zelimkan Khizriev'i 11-1, Kübalı Yudeny Alpajon Estevez'i 10-0 ve yarı finalde de Çinli Zhiwei Deng'i 10-0 sayı tuşuyla mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

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