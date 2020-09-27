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Aktüel Gürcistan'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a "barış" çağrısı
Aktüel

Gürcistan'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a "barış" çağrısı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: - "Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmaların yeniden başlamasından büyük endişe duyuyoruz. Biz (taraflara) barış çağrısında bulunuyoruz. Bölgemizde istikrar ve barış ortak işimiz olmalı" - Gürcistan Dışişleri Bakanlığı: - "Umuyoruz ki ateşkes anlaşmasına varılacak, taraflar arasında müzakere moduna geçilecek ve tüm bölgenin güvenliğini ciddi şekilde olumsuz etkileyecek büyük çaplı düşmanlıklardan kaçınılacaktır" - Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze: - "Azerbaycan ve Ermenistan'ın bir dost ülkesi olarak Gürcistan'ın isteği ve arzusu istikrar, barış ve güvenliğin mümkün olduğunca korunmasıdır"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:26:24 -
Gürcistan'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a "barış" çağrısı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Ermenistan’ın bu sabah Azerbaycan’a karşı başlattığı saldırı hakkında yaptığı açıklamasında, taraflara barış çağrısında bulundu.

Zurabişvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmaların yeniden başlamasından büyük endişe duyuyoruz. Biz (taraflara) barış çağrısında bulunuyoruz. Bölgemizde istikrar ve barış ortak işimiz olmalı." mesajını verdi.

- Ateşkese uyma çağrısı

Diğer yandan, Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında son saatlerde yaşanan gelişmelerden büyük endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Umuyoruz ki ateşkes anlaşmasına varılacak, taraflar arasında müzakere moduna geçilecek ve tüm bölgenin güvenliğini ciddi şekilde olumsuz etkileyecek büyük çaplı düşmanlıklardan kaçınılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Gürcistan'ın, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarını ve uluslararası aktörleri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında diyaloğu sürdürmek için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, bölgede barışın sürdürülmesi için Gürcistan'ın gereken adımları atmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizim açımızdan Gürcistan'ın, gerilimi azaltmaya ve bölgede barışın tesisine her şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu beyan ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze da konuya ilişkin açıklamasında, "Azerbaycan ve Ermenistan'ın bir dost ülkesi olarak Gürcistan'ın isteği ve arzusu istikrar, barış ve güvenliğin mümkün olduğunca korunmasıdır." değerlendirmesi yaptı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.


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