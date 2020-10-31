  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gürcistan'daki genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi
Aktüel

Gürcistan'daki genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

İlk açılan sandık sonuçlarına göre Gürcü Hayali Partisi birinci sırada görünüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:14:31 -
Gürcistan'daki genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da 10. Parlamento'nun milletvekillerini seçmek için düzenlenen genel seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Gürcistan'da 150 sandalyeli Meclis'e girecek milletvekililerini belirlemek için yapılan genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 20:00'de sona erdi. Sandıklar kapatıldı ve sayıma geçildi.

- İktidardaki Gürcü Hayali Partisi önde götürüyor

Ülkedeki televizyon kanallarında yayınlanan gayri resmi sonuçlara göre "Gürcü Hayali" (GD) Partisi, seçimlerde birinci sırada yer alıyor.

Eski Gürcistan Başbakanı ve milyarder işadamı Bidzina İvanişvili'nin kurucusu ve başkanı olduğu GD'nin, İmedi TV'ye göre yüzde 55, Rustavi 2'ye göre yüzde 52,26, Mtavari TV'ye göre yüzde 41, Formula TV'ye göre ise yüzde 46 oy aldığı belirtiliyor.

İlk açılan sandıklardaki duruma göre, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin desteklediği Birlik Ulusal Hareketi Partisi'nin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi - Birleşik Muhalefet" seçim bloğunun ise yüzde 23 ile 33 arasında oy aldığı görünüyor.

- Gürcistan Başbakanı Gakharia'dan seçim zaferi konuşması

Öte yandan, ilk açılan sandıkların sayımlarının yayınlanmasının ardından GD Partisinin Tiflis'teki merkez ofisi yakınında konuşma yapan mevcut Gürcistan Başbakanı ve GD Partisi'nin Başbakan adayı Giorgi Gakharia, "Biz kazandık. Kendi seçimini yapan tüm Gürcistan vatandaşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Ülkesinde bugün demokratik yollarla şeffaf seçimlerin yapıldığını belirten Gakharia, Gürcistan'ın böylece tüm dünyaya kendi medeniyetini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

İlk seçim sonuçlarını değerlendiren Saakaşvili, söz konusu sonuçlara göre GD Partisinin tek başına iktidarı kuramayacağını, dolayısıyla zaferin muhalefetin olduğunu savundu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman basınına konuşan Aliyev'den dikkat çeken Türkiye sözleri
Dünya

Alman basınına konuşan Aliyev'den dikkat çeken Türkiye sözleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye ait F-16 savaş uçaklarının Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer almadığını ve böyle bir şe..
Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!
Siyaset

Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir’deki deprem sonrası siyasi şov kokan paylaşımıyla büyük infiale neden oldu. Binlerce tepkinin ..
NATO'nun YATA'sı İYİ Parti'ye kadro yetiştiriyor
Gündem

NATO'nun YATA'sı İYİ Parti'ye kadro yetiştiriyor

Bir dönem şuan FETÖ’den tutuklu Enver Altaylı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile çalışan ülkücü gençler, "Kavuncu, gençleri,..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay