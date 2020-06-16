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Aktüel

Gürcistan’da pazarda büyük bir yangın çıktı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Karışık Pazar’da çıkan yangın korkuttu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:10:08 -
Gürcistan’da pazarda büyük bir yangın çıktı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Karışık Pazar’da çıkan yangın korkuttu.


Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in Varketeli ilçesinde bulunan Karışık Pazar’da gece saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Gürcistan Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, yangını söndürmek için 130 itfaiyeci ve 25 itfaiye aracının olay yerine sevk edildiği aktarıldı. Yangının sebebi açıklanmazken, yangın gece boyunca söndürülmeye çalışıldı. Tiflis İtfaiye ve Kurtarma Dairesi Başkanı Otar Kereselidze, yangın sonucu yaklaşık 4 bin metrekare depolama alanının yandığını aktardı. Otar Kereselidze, “Yangın tamamen söndürüldü. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alan yandı. Güvenlik nedeniyle, 3 itfaiye daha olay yerinde mevcut. Can kaybına ilişkin herhangi bir bilgimiz” dedi.


Gürcistan İçişleri Bakanlığının olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

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