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Gürcistan’da Nevruz gösterisi nefes kesti

Gürcistanlı Türklerin yaşadığı Marneuli kentinde düzenlenen, nefes kesen Nevruz kutlamalarına Başbakan Mamuka Bakhtadze de katıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:02
Gürcistan’da Nevruz gösterisi nefes kesti

Gürcistanlı Türklerin yaşadığı Marneuli kentinde düzenlenen, nefes kesen Nevruz kutlamalarına Başbakan Mamuka Bakhtadze de katıldı.


Baharın müjdecisi olarak adlandırılan Nevruz, Gürcistan’ın güneydoğusundaki Kvemo Kartli bölgesinde bulunan ve Borçalı Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Marneuli kentinde nefes kesen gösteriyle kutlandı. Etkinlikte, Gürcistan ve Azerbaycan’a ait özgü yöresel dans gösterileri düzenlendi. Yöresel kıyafetli sanatçıların, müzik ve dans gösterileri yaptığı kutlamada, Nevruz’un simgelerinden olan Köse ve Keçel’in yumurta tokuşturması ve atışmaları büyük ilgiyle izlendi. Etkinliğe katılan konuklar, Nevruz hakkında bilgilendirildi. Etkinliğe katılan Gürcistanlı Bakanlar, Türklerle bir araya gelerek semaverde çay içti, yumurta tokuşturdu, şekerbura ve baklavanın tadına baktı ve ardından Nevruz ateşi yakıldı.


Başbakan Bakhtadze Türklerle bir araya geldi


Borçalı Türklerle bir araya gelen Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze’ye Nevruz’a ait geleneksel simgeler ve Türk mutfağı tanıtıldı. Gösterilerde halka hitap eden Bakhtadze, Azerbaycan Türkcesiyle konuşarak, Nevruz Bayramını kutladı. Konuşmasını Gürcüce sürdüren Bakhtadze, “Sizi ve ailenizi baharın gelişi vesilesiyle kutluyorum. Asırlık tarihi kard, çünkü hepimiz Gürcistan’ın çocuğuyuz, ülkemizin gelişimi için yorulmadan çalışmalıyız. Bu büyük sevgi veeşlik, sevgi ve birlik hikâyesi olan bir ülke olan Gürcistan’da yaşıyoruz. Gürcistan’ın gücü her zaman çeşitlilik içindeydi kardeşliği gelecek nesillere aktarmalıyız” ifadelerini kullandı.


Gürcistan hükûmetinin sponsor olduğu etkinliklerde konuşan Bakhtadze, Barış ve Vatandaş Beraberliği Bakanı Ketevan Tsixelashvili, Türkiye Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel, Kvemo-Kartli Valisi Şota Rixveşvili ve Azerbaycanlı diplomatlar katıldı.


Kvemo-Kartli Vali Yardımcısı Zaur Darğallı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Nevruz’un Gürcistan için de önemli olduğunun altını çizerek, “Dün Borçalı Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Gardabani kentindeki Nevruz bayramı etkinliğine Cumhurbaşkanı katıldı. Bugün de Marneuli kentindeki Nevruz etkinliğine Sayın Başbakan katıldı. Tüm bunlar, Nevruz’un Gürcistan’ın milli bayramı olduğunu yansıtıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:02
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