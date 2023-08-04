Gürcistan'da heyelan: 6 ölü, 35 kayıp!
Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı Şovi'de meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı Şovi'de meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Konuya dair İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şovi'deki toprak kaymasından sonra bölgede 400 kişilik arama kurtarma ekibince başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Helikopterlerin yardımıyla devam eden çalışmalar sırasında 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Bölgedeki son durumla ilgili açıklama yapan Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, afet bölgesinde bulunduğu bilinen 35 kişiye henüz ulaşılamadığını ifade etti. (İLKHA)
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