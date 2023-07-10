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Dünya Gürcistan'da halk LGBT festivalini bastı
Dünya

Gürcistan'da halk LGBT festivalini bastı

Yeniakit Publisher
2023-07-10 09:57:00 -
Gürcistan'da halk LGBT festivalini bastı

Gürcistan'daki Hristiyanlar, sapkın örgütler tarafından organize edilen festival alanını bastı.

Gürcistan'da dindar hristiyanlar, kiliselerin çağrısıyla, ülkede yapılmak istenen LGBT festivaline karşı sokağa çıktı. Festival iptal edilmeyince, halk polisleri geçerek festival alanını yakıp yıktı.

Gürcistan'da binlerce kişi LGBT etkinliğini protesto etti.

Çok sayıda polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda toplanan göstericiler, etkinliğin düzenleneceği alana izinsiz girmeye çalışınca polis ile arbede çıktı.

Polis özel kuvvetleri birliklerinin de yer aldığı alanda yaklaşık bir saat boyunca arbede yaşandı.

Tiflis'te öğle saatlerinde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği, güvenlik nedeniyle iptal edildi.
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Bazı göstericiler program alanına ulaşarak etkinlik için hazırlanan dekora zarar verdi, buradaki bazı bayraklar ve pankartlar ateşe verildi.

LGBT karşıtı gösterinin sona ermesine rağmen çok sayda kişi halihazırda etkinlik alanında beklemeye devam ediyor.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, LGBT üyelerinin olay yerinden güvenlik güçlerinin yardımıyla uzaklaştırıldığı belirtildi.

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