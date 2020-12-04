Gürcistan'da günlük vaka sayısı 5 bini geçti

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da son 24 saat içinde 5 bin 68 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka" sayısına ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan dolayı 38 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 1425'e çıktı.

Son bir günde 5 bin 68 kişide Kovid-19 görülmesi ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 152 bin 704'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 2 bin 336 artarak 126 bin 904’e yükseldi.

Toplam 24 bin 349 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü Gürcistan'da 1070 hastanın sağlık durumu ağır.



Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 1241 kişi karantinada, 6 bin 671 kişi hastanelerde ve 3 bin 899 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetim altında tutuluyor.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.



