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Dünya Gürcistan'da darbe hazırlığı!
Dünya

Gürcistan'da darbe hazırlığı!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 15:28:00 -
Gürcistan'da darbe hazırlığı!

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren bir grubun iktidarı şiddet yoluyla ele geçirme amacıyla huzursuzluk çıkarmayı planladığını iddia etti.

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren bir grubun iktidarı şiddet yoluyla ele geçirme amacıyla huzursuzluk çıkarmayı planladığını iddia etti.

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, “Gürcistan içinde ve dışında faaliyet gösteren bir grup kişi, nihai hedefi şiddet yoluyla iktidar değişikliği olan istikrarsızlaştırma ve sivil huzursuzluk organize etmeyi planlıyor. Yıkıcı eylemlerin başlangıç tarihi olarak Ekim-Aralık dönemi belirlendi” ifadesine yer verildi.

Organizatörler olarak Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı yapan Georgiy Lortkipanidze, Saakaşvili’nin eski koruyucusu Mihail Baturin ve Ukrayna’da savaş Gürcü Lejyonu'nun komutanı Mamuka Mamulaşvili gösterildi.

Protesto gösterilerinin başlayacağı dönem olarak Ekim-Aralık aylarının seçilmesinin nedeni olarak da Avrupa Birliği’nin, Gürcistan’ın birliğe üye adayı olup olmayacağını ortaya koyan nihai raporun açıklaması gösterildi.
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