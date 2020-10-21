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Aktüel Gürcistan'da banka soymaya çalışan saldırgan, çok sayıda kişiyi rehin aldı
Aktüel

Gürcistan'da banka soymaya çalışan saldırgan, çok sayıda kişiyi rehin aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:36:12 -
Gürcistan'da banka soymaya çalışan saldırgan, çok sayıda kişiyi rehin aldı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da banka soymaya çalışan bir saldırganın, çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Zugdidi kentinde bir bankaya giren kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, silah tehdidiyle banka çalışanlarını rehin aldığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerine polis özel kuvvetlerinin gönderildiği ve rehineleri kurtarmak için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Operasyon devam ediyor.

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