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Aktüel Gürcistan'da 24 saatte 234 noktada orman yangını çıktı
Aktüel

Gürcistan'da 24 saatte 234 noktada orman yangını çıktı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:36:22 -
Gürcistan'da 24 saatte 234 noktada orman yangını çıktı

TİFLİS (AA) - Gürcistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin 5 bölgesinde 234 noktada orman yangınları çıktığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Hizmeti İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Samegrelo, İmereti, Acara, Raça Leçkhumi-Kvemo Svaneti ve Şida Kartli bölgelerinde son 24 saatte 234 noktada orman yangınlarının tespit edildiği belirtildi.

Ülke genelinde yüzlerce itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarına katıldığı kaydedilen açıklamada, 223 noktadaki yangının söndürüldüğü, 11 noktada ise söndürme çalışmalarının sürdüğü bilgisine yer verildi.

- Abhazya'daki yangınlar

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya bölgesinde de dün başlayan orman yangınları sürüyor.

Gürcü basınındaki bilgilere göre, Abhazya'nın Gali bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında birkaç ev kullanılamaz hale geldi.


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