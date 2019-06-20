0553 313 94 23

Gürcistan Parlamentosunda tansiyon yükseldi

Gürcistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu’nda tansiyon yükseldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:40
Gürcistan Parlamentosunda tansiyon yükseldi

Gürcistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu’nda tansiyon yükseldi. Muhalif milletvekilleri oturumu protesto etti.


Gürcistan Parlamentosunda 25 delegasyonun 100 kadar üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu’nda tansiyon yükseldi. Oturuma liderlik eden Komünist Parti’den Rus Devlet Duma Milletvekili olan Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov’un oturum sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanı makamında oturması, Gürcü muhalefet milletvekillerinin şiddetli protestolarına ve diğer Gürcü milletvekillerinin ise kınamalarına neden oldu. Gravrilov’un 1990’larda Abhazya bölgesindeki Gürcülere karşı savaştığı savunularak, Rus Gürcistan Heyeti’nin ziyareti vatandaşlar tarafından da protesto edildi.


Gürcistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Tamar Chugoshvili sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Başkanın sandalyesinde bir Rus milletvekilinin oturduğunu görünce harap oldum" ifadelerini kullandı.


Oturuma ara verildiği sırada milletvekilleri Elene Khoshtaria, Giorgi Kandelaki, Sergo Ratiani ve Otar Kakhidze oturumun gerçekleştiği salona gelerek Rus Milletvekili Sergey Gavrilov’un salona geri dönmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Muhalefet milletvekillerinin bu hareketi tepkilere neden oldu ve milletvekili Ada Marshania olay çıkaran milletvekillerinin salondan uzaklaştırılmalarını istedi. Bazı milletvekilleri parlamentoda Rus milletvekillerinin oturduğu kürsüye doğru su atarken, mikrofonlar kapalı olduğu için bazı milletvekillerinin tartışma sırasında birbirlerine ne söylediği bilinmiyor.


Gürcistan Rüyası Grubu Başkanı Mamuka Mdinaradze gazetecilere verdiği demeçte, "Gavrilov’un Gürcistan Parlamentosu Başkanı makamında oturmasına izin veren organizatörler kesinlikle sorumlu tutulacak" dedi. Ancak Mdinaradze, olaydan kimin sorumlu olduğunu belirtmeyerek, bu oturuma Rus Milletvekili Sergey Gavrilov’un başkanlık etmesinin kararlaştırılmadığını belirtti.


Çıkan olaylardan sonra milletvekilleri parlamento binasını terk etti. Ortodoks Parlamentolararası Oturumu’na parlamento binasında devam edilmeyeceği belirtildi. Gürcistan delegelerinin başkanı Zakaria Kutsnashvili, oturumun başka bir binada devam edeceğini bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı'nın yargılandığı dava
    1. Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi..
    2. Karabük’te metrekareye 30 kilogram..
    3. Çay üreticileri için güç birliği
    4. Tayland’da yaban mantarı öldürdü
    5. Başkan Gürün Turgutreis Arıtma..
    6. Küçükçekmece’de kreş ve istihdam..
    7. Mezuniyetine bir gün kala akıma..
    8. Beyşehir’de jandarmadan kan bağışı
    9. ABD’de yumurta şeklindeki robot polis..
    10. Selçuk İletişim Fakültesinde mezuniyet..
    11. Balıkçıların yaşadığı sorun yüzer..
    12. İncirliova Belediyespor Adalet Duman’a..
    13. Sokotra Güvenlik Komitesinden "kırmızı..
    14. Ne çektin be İzmirli! CHP vatandaşı..
    15. AA'nın "Ajans Haberciliği"..
    16. Atlasglobal’den gururlandıran başarı
    17. Kadın milli basketbolcular Sırbistan..
    18. Nazillili Malatyalılardan Başkan..
    19. İmamoğlu'ndan "Sayıştay raporu" yanıtı
    20. Nitelikli mezunlar için büyük adım
    21. Bram Graber: "Türk piyasasına ve..
    22. İsmailağa Cemaati’nden beklenen 23..
    23. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    24. TCMB döviz kurları
    25. İtalya’da binada patlama: 3 ölü
    26. Yolcu minibüsü buğday yüklü traktöre..
    27. Gürcistan Parlamentosunda tansiyon..
    28. Malatya’da 23 çobana sertifika
    29. Kaymakam Güven, muhtarlar ile buluştu
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş faiz..
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!