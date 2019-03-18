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Gürcistan: “NATO Tatbikatı üçüncü bir ülkeye yönelik değildir”

Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı Lela Çikovani, “NATO-Gürcistan Eğitim Tatbikatı 2019 hiçbir şekilde üçüncü bir ülkeye yönelik değildir” diyerek Rusya’nın eleştirilerine cevap verdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:58
Gürcistan: “NATO Tatbikatı üçüncü bir ülkeye yönelik değildir”

Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı Lela Çikovani, “NATO-Gürcistan Eğitim Tatbikatı 2019 hiçbir şekilde üçüncü bir ülkeye yönelik değildir” diyerek Rusya’nın eleştirilerine cevap verdi.


Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Savunma Bakanlığı binasının ordu salonunda Türkiye’nin de katılımıyla ’NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Tatbikatı’nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından kameralar karşısına geçen Savunma Bakanı Yardımcısı Lela Çikovani, tatbikata ilişkin açıklama yaptı. Gürcistan Savunma Bakanı yardımcısı Çikovani, “NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Tatbikatı 2019 Gürcistan’ın savunmasını güçlendirmeye odaklandığı ve hiç bir şekilde üçüncü bir ülkeye yönelik değildir” dedi.


İlk NATO-Gürcistan Eğitim tatbikatının 3 yıl önce gerçekleştirildiğini hatırlatan Çikovani, "NATO-Gürcistan Eğitim Tatbikatı 2’inci kez yapılıyor. Bu sefer düzenlenecek olan tatbikat ise tamamen NATO ve Gürcistan’ın ortak tatbikatlarının koordinasyon paketinin önceliği altındadır” ifadelerini kullandı.


Çikovani, NATO’nun 24 müttefikinden 350’den fazla temsilcinin katıltığı tatbikat için "Savunmayı ve politikaları güçlendirmekte ve bir kez daha, hem NATO üyesi ülkeler hem de ortak ülkelerle ortaklıkları geliştiriyor" değerlendirmesinde bulundu.


Basın toplantısında konuşan Ortak Eğitim ve Değerlendirme Merkezi Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ladislav Jung ise ise NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Tatbikatı ilk defa 2016 yılında başarılı bir şekilde yapıldığını hatırlattı. Jung, "Bugün resmen başlatılan eğitim tatbikat iki hafta sürecek ve asıl amaç, katılımcı ülkelerin savunma yeteneklerini güçlendirmektir” diye konuştu.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Gürcistan’a gelecek


Gürcistan’da resmi temaslarda bulunmak için gelen Stoltenberg Ortak Eğitim ve Değerlendirme Merkezi (JTEC) merkezinde devam eden eğitim ve tatbikatı izleyeceği öğrenildi.


Türkiye’nin de katıldığı NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Tatbikatı 2019 programını Gürcistan Silahlı Kuvvetlerince yönetileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:58
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