Gurbetçilerin en çok aldığı kıymetli maden belli oldu

Farklı ülkelerde yaşayan Eskişehirli çok sayıda kişi, yaz tatili için kente geldi. Şehir esnafının da işlerinde yoğunluk oluşmasını sağlayan gurbetçiler, özellikle gümüş ürünlere yoğun talep oluşturuyor. Eskişehir’de gümüşçülük yapan Fatma Özkaraman, “Kuyumculardan tek parça altın takı almak yerine çok daha uygun fiyatlara çok sayıda gümüş takı alıyorlar” dedi.

“Yurtdışında yaşayanlar gümüş takılarak ilgi gösteriyor”

Gurbetçilerin gelmesiyle işlerinin yoğunlaştığını belirten Özkaraman, şu ifadeleri kullandı:

“Gurbetçilerin Eskieşhir’e gelmesiyle işlerimiz hareketlendi. Yurtdışında yaşayanlar gümüş takılarak ilgi gösteriyor. Kadınlar için kolye, küpe setleri erkekler için ise kral zincirleri ve yüzükler yoğun talep görüyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin de etkisi var. Kuyumculardan tek parça altın takı almak yerine çok daha uygun fiyatlara çok sayıda gümüş takı alıyorlar.”