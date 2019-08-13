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Gurbetçiler dönüş yolunda rahat edecek

Gurbetçilerin dönüşleri için bu yıl ilk kez Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulanacak park sistemiyle, çıkışlarda uzun kuyruklar oluşmayacak

13 Ağustos 2019 Salı 12:47
Gurbetçiler dönüş yolunda rahat edecek

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek üzere ana vatana gelen yüz binlerce gurbetçiden birçoğu için dönüş vakti yaklaştı.

Yurt dışında yaşayan Türklerin, dönüş yolunda sınır kapısında işlemler için bekleme süresini kısa tutmak ve rahat geçirmelerini sağlamak için Ticaret Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Edirne Valiliği yoğun uğraş veriyor.

Çalışmalar kapsamında Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla, ilk kez Kapıkule Sınır Kapısı yakınına oluşturulan park alanı sayesinde, çıkışlarda uzun kuyruklar oluşmayacak.

Yaklaşık 45 dönümdeki bin 750 araç kapasiteli parka numara alıp girecek olan gurbetçi, sıranın kendisine ne zaman geleceğini ekrandan takip edebilecek. Sırası ve geçiş süresi belli olacak gurbetçi, bu zamanını dinlenerek geçirecek.

Tuvaletler, televizyon izleme ve dinlenme alanları, ücretsiz internet erişiminin olduğu parkta, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca da çocuk oyun alanları oluşturuldu.

Geçmişte sınır kapısı önünde kara yolunda bekleyen gurbetçiler, uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor, devamlı "dur kalklar" nedeniyle zorluk yaşıyordu.

"Onların da saatte 350 aracı yakalamasını istiyoruz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurda gelişlerin büyük bölümünün sorunsuz tamamlandığını, bayram sonrası yoğun gurbetçi çıkışları olacağını belirtti.

Turagay, gümrüklerde beklemelerin en aza inmesi için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün yoğun çalıştığını söyledi.

Sınırda bekleme sürelerinin asgariye indirilmesi için devamlı Bulgar Gümrük İdaresi ile görüştüklerini anlatan Turagay, "Onların da saate 350 aracı yakalamasını istiyoruz, o konuda bize destek olacaklarını söylediler. Amacımız tek, hem gurbetçi hem de nakliyecilerimizin çile çekmesinin önüne geçmek. Sabah akşam çalışarak, burada özveriyle görev yapan gümrük ve emniyet personelimizin bu gayretlerini takdir ederek, amacımıza ulaşmaya gayret ediyoruz." dedi.

Öte yandan, Edirne'deki sınır kapılarında bu hafta sonundan itibaren yaklaşık 3 haftalık bir dönüş trafiği yaşanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:47
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