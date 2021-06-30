Gurbetçiler dikkat! Bu uyarılar sizin için yapıldı

Türkiye İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’ye girerken uyulması gereken kuralları bir genelge ile yayımladı. Genelgede istenilecek olan belgelerle, hangi şartlarda kimin Türkiye’ye girmesine müsaade edileceği açıklığa kavuşturuldu.

Edirne ve Kırklareli’nden sağlık belgesi olmadan giriş izni!

28 Haziran 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi’ne göre, 1 Temmuz’dan itibaren sadece Edirne ve Kırklareli kara ve demiryolu gümrük kapılarından gelecekler için geçerli olmak üzere aşı ya da PCR test sonucu ibraz etmeden Türkiye’ye girişler mümkün olacak. Ancak bu durumda olanlara, Türkiye’de bulunacakları yer/adres bilgisi dahil diğer temel bilgileri içeren bir formu doldurarak sınır kapılarından geçişlerine izin verilecek. Bu şekilde Türkiye’ye girişlerine izin verilenler, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar karantinaları devam edecek.

Genelgede “vatandaşlarımız” ifadesinin, mavi kart sahiplerini veya diğer ülke vatandaşlarını kapsayıp kapsamadığı ise kesinleşmedi.

Giriş kaydı şart

Öte yandan Türkiye’ye girmeden önce her bir yolcu için https://register.health.gov.tr/ adresinden kayıt yaptırılması da gerekiyor. Bu kayıt ile birlikte HES kodu da verilmiş olacak.

Sınır kapılarında istenen sağlık belgeleri ise şöyle:

Türkiye’ye girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak. Aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.

Örnekleme PCR testi yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecek.

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD 19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacak. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacak ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacak. Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacak.

Bazı ülkelerden gelenler karantinaya alınacak

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan doğrudan uçuşlara müsaade edilmeyecek. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan kişilerden azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.