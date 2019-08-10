Gurbetçi hacı adayları da tek yürekti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avrupa ve Amerika’dan kutsal topraklara giden Türk hacı adaylarıyla Mekke’de bir araya geldi. Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Türk hacı adaylarına seslenen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, haccın önemine değinerek, “ Burada haccı doya doya yaşamak istiyorsak, Allah Resulü Efendimize gelen ayetlerin anlamını içselleştirerek dönmemiz gerekiyor” dedi. Peygamber Efendimizin Arafat Hutbesi’nin sonlarında “Size iki şey bırakıyorum. Bunları sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Onlardan birisi, Allah’ın kitabı diğeri de Resülünün sünneti” buyurduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, “İşte o iki emaneti ömrümüzün sonuna kadar hiçbir şekilde terk etmemeye söz vererek buradan dönmemiz lazım” diye konuştu.

KUR’AN ELLERİNDEN DÜŞMESİN

Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in ilk nazil olan ayetlerinin okumanın, ilmin, öğrenmenin önemine işaret ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti: Geldiğiniz yerlere döndükten sonra çocuklarınıza bir başka bakacaksınız, gençlerinize bir başka sarılacaksınız, ‘Evladım elinden Kur’an düşmesin” diyeceksiniz. ‘Çünkü ben vahyin kalbinde bunu öğrendim. Yavrum elinden kalem düşmeyecek. Öğrenmekten ve öğretmekten uzak kalmayacaksınız’ diyeceksiniz Çünkü bizim medeniyetimiz elinde kitap, kalem olduğu, öğrendiği ve öğrettiği asırlarda hep yükselmiş. Eğitimden, ilimden, irfandan, bilgiden ve hikmetten uzak kaldığı asırlarda hep gerilemiştir. Biz yükselmek istiyoruz. Allah nezdindeki derecemizin yüce olmasını istiyoruz. Bu Kur’an’sız, sünnetsiz olmaz. Kitapsız, kalemsiz olmaz. Öğrenmeden olmaz, eğitimsiz, ilimsiz olmaz.”

HAC BİR EĞİTİMDİR

Haccın bir eğitim olduğunu belirten Başkan Erbaş, şunları söyledi: “Hacca irşad olmak için geldik. İbadetlerin hikmeti daha iyi Müslüman olmamızı sağlamaktır. Arafat’a çıkacağız, Müzdelife’de vakfe yapacağız, şeytan taşlayacağız. Şeytanı burada taşlamak sembolik bir anlam ifade eder. Ama onun hakikatini ömrümüzün sonuna kadar bulunduğumuz her yerde taşlayarak yerine getireceğiz. İbadetler bir şeytan taşlamadır. Her namaz kıldığımızda, her tekbir aldığımızda şeytana taş atıyoruz. Her oruç tuttuğumuzda şeytana taş atıyoruz. Bunun bilincinde olalım. Haccın bize kazandırdıkları işte bunlardır.”