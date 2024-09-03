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Yerel Güpegündüz bakın nasıl öldürdü! Amca yeğen husumeti kanlı bitti
Yerel

Güpegündüz bakın nasıl öldürdü! Amca yeğen husumeti kanlı bitti

Yeniakit Publisher
2024-09-03 14:34:00 -

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi miras meselesi yüzünden öz yeğeninin silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü.

Olay, Ceyhan ilçesi Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı'ndaki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Kanalka, 2007 yılında öldürülen ağabeyi İbrahim Kanalka'nın mallarını yeğenlerine vermedi. Bu nedenle aralarında husumet başladı. Yeğen İsa K. bugün amcasının iş yerine gelerek Ali Kanalka'nın ensesine 3 el ateş etti. Ardından aracıyla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan yeğen İsa K. yakalanarak gözaltına alındı.

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