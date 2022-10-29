Günün videosu tıklanma rekoru kırıyor! Yine madara oldun Bay Kemal

Türkiye'nin 60 yıllık "yerli otomobil hayali" sonunda gerçek oluyor. Yerli otomobil TOGG'un seri üretiminin yapılacağı "Gemlik Kampüsü", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.

Açılışa artık sayılı saatler kalırken hayatı boyunca dikilişi taşı olmayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir konuşma yeniden gündem oldu.

Milletin yararına olacak her projede olduğu gibi yerli otomobil projesinin de önüne takoz koymaya çalışan ve projeyi aklınca itibarsızlaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Oturdular büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede?" ifadelerini kullanmıştı.

Kuru gürültü yapmaktan ve boş laf üretmekten başka bir meziyeti olmayan Kılıçdaroğlu'nun TOGG'un üretiminin başlayacak olmasına sessiz kalması ve herhangi bir yorumda bulunmaması ise "hazımsızlık" olarak yorumlandı.