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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:32:49 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.2510,53
BIST ANKARA2.356-0,44
BIST ANTALYA2.2233,18
BIST BALIKESİR2.0970,45
BIST BURSA3.614-0,44
BIST DENIZLI2.810-0,51
BIST ISTANBUL1.5540,08
BIST IZMIR3.305-0,09
BIST KAYSERI8.330-0,34
BIST KOCAELI3.408-0,61
BIST KONYA3.5665,50
BIST TEKIRDAĞ9.4420,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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