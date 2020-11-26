Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.393
|-0,93
|BIST ANKARA
|2.222
|0,69
|BIST ANTALYA
|1.907
|-0,38
|BIST BALIKESİR
|1.782
|2,49
|BIST BURSA
|3.518
|-0,07
|BIST DENIZLI
|2.847
|-0,39
|BIST ISTANBUL
|1.400
|0,79
|BIST IZMIR
|3.060
|0,72
|BIST KAYSERI
|7.427
|0,59
|BIST KOCAELI
|3.091
|0,02
|BIST KONYA
|2.477
|2,81
|BIST TEKIRDAĞ
|8.988
|0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)