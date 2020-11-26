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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:31:05 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.393-0,93
BIST ANKARA2.2220,69
BIST ANTALYA1.907-0,38
BIST BALIKESİR1.7822,49
BIST BURSA3.518-0,07
BIST DENIZLI2.847-0,39
BIST ISTANBUL1.4000,79
BIST IZMIR3.0600,72
BIST KAYSERI7.4270,59
BIST KOCAELI3.0910,02
BIST KONYA2.4772,81
BIST TEKIRDAĞ8.9880,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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