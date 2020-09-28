Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.147
|-0,48
|BIST ANKARA
|2.063
|0,30
|BIST ANTALYA
|1.428
|0,43
|BIST BALIKESİR
|1.450
|1,14
|BIST BURSA
|2.938
|2,27
|BIST DENIZLI
|2.714
|0,69
|BIST ISTANBUL
|1.212
|0,14
|BIST IZMIR
|2.594
|0,00
|BIST KAYSERI
|6.053
|0,10
|BIST KOCAELI
|2.464
|-0,29
|BIST KONYA
|1.896
|1,58
|BIST TEKIRDAĞ
|7.263
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)