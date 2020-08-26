Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.729
|-3,47
|BIST ANKARA
|1.985
|0,79
|BIST ANTALYA
|1.237
|-0,05
|BIST BALIKESİR
|1.122
|0,77
|BIST BURSA
|2.452
|0,52
|BIST DENIZLI
|2.386
|0,66
|BIST ISTANBUL
|1.146
|0,31
|BIST IZMIR
|2.433
|1,04
|BIST KAYSERI
|5.195
|0,61
|BIST KOCAELI
|2.431
|0,26
|BIST KONYA
|1.549
|-0,71
|BIST TEKIRDAĞ
|7.180
|1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)