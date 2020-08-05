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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:25:06 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 3.980 -1,62
BIST ANKARA 2.081 0,69
BIST ANTALYA 1.342 -2,09
BIST BALIKESİR 1.228 -0,07
BIST BURSA 2.588 -1,40
BIST DENIZLI 2.345 0,88
BIST ISTANBUL 1.144 0,13
BIST IZMIR 2.364 -0,07
BIST KAYSERI 5.361 -0,94
BIST KOCAELI 2.278 -0,24
BIST KONYA 1.400 -5,67
BIST TEKIRDAĞ 7.174 -0,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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