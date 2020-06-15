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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:14:53 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 339.498 3,64
BIST ANKARA 191.113 0,68
BIST ANTALYA 112.261 -1,31
BIST BALIKESİR 126.046 0,65
BIST BURSA 203.902 0,14
BIST DENIZLI 279.340 2,16
BIST ISTANBUL 113.457 -0,02
BIST IZMIR 227.927 1,04
BIST KAYSERI 472.935 -0,04
BIST KOCAELI 220.031 -0,55
BIST KONYA 104.223 0,68
BIST TEKIRDAĞ 700.683 1,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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