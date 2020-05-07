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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:21:37 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 285.203 2,11
BIST ANKARA 174.106 1,16
BIST ANTALYA 93.747 -0,54
BIST BALIKESİR 120.880 2,14
BIST BURSA 179.418 0,72
BIST DENIZLI 159.962 2,24
BIST ISTANBUL 100.656 0,22
BIST IZMIR 210.000 0,83
BIST KAYSERI 424.099 0,31
BIST KOCAELI 204.466 0,14
BIST KONYA 88.184 1,83
BIST TEKIRDAĞ 584.662 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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