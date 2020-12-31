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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:33:39 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları1.748.110.109
Garanti Bankası530.478.224
Kardemir (D)305.652.008
ASELSAN252.789.606
Türk Hava Yolları251.985.071
Şişe Cam230.967.906
Akbank223.413.187
DO-CO199.902.239
Turkcell175.193.562
Hektaş174.276.687
Petkim172.962.295
Yapı ve Kredi Bankası164.844.225
Koza Altın150.290.144
GSD Holding143.354.754
Netaş Telekomünikasyon140.746.117
Ereğli Demir Çelik133.594.990
Odaş Elektrik129.358.254
Vakıflar Bankası122.737.091
Tüpraş104.899.436
Otokar100.807.491

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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