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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:31:55 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)929.031.243
Türk Hava Yolları866.463.895
Garanti Bankası609.414.471
Pegasus407.196.655
Odaş Elektrik404.586.986
Gübre Fabrikaları344.807.142
Halk GMYO338.728.076
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası329.212.056
Şişe Cam315.239.575
Tüpraş282.097.330
Yapı ve Kredi Bankası252.781.116
Petkim213.073.033
DO-CO165.515.936
Emlak Konut GMYO142.843.489
Zorlu Enerji133.417.065
Turkcell132.854.088
Akbank132.555.986
Otokar122.510.331
Eczacıbaşı İlaç117.543.278
Bim Mağazalar114.839.789

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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