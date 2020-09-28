  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:24:46 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.283.504.829
Garanti Bankası 1.042.076.785
ASELSAN 545.386.909
Petkim 228.250.224
Akbank 221.675.660
Çemtaş 195.410.583
Kardemir (D) 175.235.518
Trakya Cam 171.516.319
Odaş Elektrik 167.260.374
Vakıflar Bankası 162.874.278
Yapı ve Kredi Bankası 156.529.035
Global Yat. Holding 156.302.032
Soda Sanayii 134.006.161
Türk Hava Yolları 131.577.241
Gözde Girişim 130.583.159
Doğan Holding 106.803.258
Halkbank 101.985.457
Turkcell 99.835.472
İş Bankası (C) 96.764.067
Tekfen Holding 92.431.431

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım
Dünya

Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım

Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken İran'ın Ermenistan'a askeri malzeme gönderdiği ..
Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!
Gündem

Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz devam ederken Meis adasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Türk mühendisler adad..
Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok
Gündem

Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok

Avrupa'nın dayattığı işgal haritasını yırtıp atan Türkiye, Yunanistan’ı asker bulundurulması uluslararası anlaşmalarla yasak olan adalardan ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı